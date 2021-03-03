2021/03/03 | 11:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي ليفربول يفكر في التعاقد مع مدافع ريال بيتيس، الدولي الجزائري عيسي ماندي، لحل مشاكله في الخط الخلفي.ووفقا لموقع “larazon” الإسباني، فإن ليفربول سيجد منافسة من نادي ميلان، الذي يرغب بدوره في تعزيز خط دفاعه من خلال التعاقد مع ماندي مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحكم أن عقد المدافع الجزائري مع بيتيس سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.وفي حال نجاح ليفربول في الفوز بسباق التعاقد مع ماندي، فسيكون المدافع الجزائري ثاني لاعب عربي في “الريدز”، الذي يضم في صفوفه حاليا المصري محمد صلاح.وكان ماندي، البالغ من العمر 29 عاما، انضم إلى بيتيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يخطط للاستعانة بالجزائري ماندي لحل مشاكله الدفاعية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يخطط للاستعانة بالجزائري ماندي لحل مشاكله الدفاعية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يخطط للاستعانة بالجزائري ماندي لحل مشاكله الدفاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).