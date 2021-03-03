نساء يلوحن بتطليق شركائهن بعد تفويض

2021/03/03 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدت في الآونة الأخيرة لاسيما في

العاصمة حالات امتلاك الزوجة للعصمة

التي تمنحها حق الانفصال، فيما يعزو

متخصصون زيادتها إلى تغير أوضاع البلاد

وارتفاع حالات الطلاق والمشكلات

المجتمعية إضافة إلى انتشار

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