السفير البريطاني في العراق يعلق على قصف قاعدة 'عين الاسد'

2021/03/03 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الاربعاء، بشدة الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الاسد والتي تضم قوات للتحالف الدولي.

وقال هيكي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز: "ادين بشدة الهجمات الصاروخية صباح اليوم على قاعدة عين الاسد والتي تضم قوات للتحالف الدولي"، مبينا ان "قوات التحالف موجودة في العراق لمحاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية".

واضاف في تغريدة ان "هذه الهجمات الارهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق".

ادين بشدة الهجمات الصاروخية صباح اليوم على قاعدة عين الاسد والتي تضم قوات للتحالف الدولي.



ان قوات التحالف موجودة في العراق لمحاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية.



ان هذه الهجمات الارهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق.

— Stephen Hickey (@sblhickey) March 3, 2021

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