المنافذ الحدودية تعلن إعادة أبراج انترنت مخالفة للضوابط

2021/03/03 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إعادة أبراج اتصال انترنيت مخالفة للضوابط.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ زرباطية الحدودي أعاد أبراج اتصال انترنت إلى الجانب الإيراني لعدم وجود اجازة استيراد خاصة بها”.وأشار الى ان “عملية الإعادة تمت وفق محضر اصولي من الجهات المعنية والمختصة في المنفذ …

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