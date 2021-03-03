بابل والنجف يباشران حملة التلقيح ضد كورونا

2021/03/03 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعباشرت دائرتا صحة بابل والنجف، اليوم الأربعاء، حملة التلقيح الأولى لفايروس كورونا.وقال مدير عام صحة النجف الأشرف رضوان الكندي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدداً من كبار الأطباء وأساتذة كلية الطب بجامعة الكوفة تلقوا اللقاح"، مؤكداً أن "اللقاح يعطى على جرعتين وبواقع 3 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، وهو آمن ومستخدم في العديد من الدول واثبت كفاءته". من جانبه أفاد محافظ النجف طلال بلال، أن "الملاكات الصحية التابعة لدائرة صحة بابل والمختصة بتلقيح ضد فايروس كورونا باشرت بحملة التلقيح في المحافظة"، لافتاً إلى "أنه أول من تلقى الجرعة لطمأنة المواطنين بفاعليته".

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