انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن كورونا في هولندا

2021/03/03 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجارا وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كورونا في "بوفنكاربسل" بمقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.

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