ماروتو: 10 صواريخ استهدفت القاعدة التي تضم قوات من التحالف الدولي

2021/03/03 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة فرانس برس استهداف قاعدة عسكرية تأوي أميركيين غربي العراق بعشرة صواريخ.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة على تويتر ان عشرة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف مبينا ان قوات الأمن العراقية تقود التحقيق في الهجوم، علماً أن واشنطن غالباً ما تنسب الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة موالية لإيران.

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