بغداد.. القبض على عدد من المتهمين بينهم منتحل صفة ضابط

2021/03/03 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير وتجارة الاعضاء البشرية وقضايا أخرى، بينهم منتحل صفة ضابط في وزارة الدفاع.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط برتبة عميد في …

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