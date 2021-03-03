الرافدين: مستمرون بتوطين رواتب منتسبي الدفاع ومنحهم القروض والسلف

2021/03/03 | 12:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أصدر مصرف الرافدين، الأربعاء، بيانا بخصوص توطين رواتب منتسبي الدفاع ومنحهم القروض والسلف.

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