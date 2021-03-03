الطيران العراقي يقصف فلول داعش غربي كركوك

2021/03/03 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي

اليوم الأربعاء أن الطيران العراقي نفذ

سلسلة ضربات جوية في المنطقة المحصورة

بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية، في بيان أوردته وكالة

الأنباء العراقية (واع)،

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