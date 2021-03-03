لمصلحة من تقزيم اهمية زيارة البابا فرنسيس للعراق

2021/03/03 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:تيسير سعيد الاسدي

هناك بعض المتخلفين وإعلاميي"الجنس

الثالث" الذين تتلاعب بهم الأحزاب

والقوى السياسية والدول الخارجية وفقا

لمصالحها يعتبرون ان زيارة البابا

فرنسيس لبغداد لا قيمة لها للعراق

والعر

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