2021/03/03 | 12:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة منذ خمسة أشهر.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 10535 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11565 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة منذ الرابع من أكتوبر العام الماضي.وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1284 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (962 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 12.5% من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 أشهر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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