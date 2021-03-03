2021/03/03 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، العثور على وسائل نقل نهرية واعتدة لداعش جنوب شرق كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من فوج المهمات الخاصة الأول للحشد الشعبي، عثرت على وسائل نقل نهرية واعتدة لداعش في أحد وديان وبحيرات منطقة آلبو عفكه جنوب شرق كركوك".واضاف البيان ان "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الأمنية لتحقيق الأهداف المرسومة".

ونفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأربعاء 3 آذار 2021، عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.

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