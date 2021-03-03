العمليات المشتركة تعلن نتائج العملية العسكرية في كركوك

2021/03/03 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، نتائج العملية العسكرية في محافظة كركوك.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الامير الشمري للسومرية نيوز، انه "تم تفكيك 70 عبوة ناسفة وتدمير 6 انفاق داعشية والعثور على 10 براميل سي فور و تدمير 25 مضافة تابعة لعصابات داعش الارهابية وتدمير 5 دراجات، بالاضافة الى تدمير زورق عدد 2 وضبط مساطر تفجير عدد 26".

واضاف الشمري ان "العملية ما زالت مستمرة".وفي وقت سابق من اليوم، اعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة في محافظة كركوك.واكد الشمري في بيان تلقته "السومرية نيوز" عن انطلاق عملية كبرى لتفتيش وتطهير جنوب محافظة كركوك والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين وديالى.واضاف ان "العملية تجري بمشاركة قوات الجيش والرد السريع والفرقة التاسعة والحشد الشعبي والقوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي بهدف القضاء على الارهابيين وفرض الامن والاستقرار في المناطق المذكورة".

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