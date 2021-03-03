الأسدي: جسر في ذي قار لم يعمر منذ 30 عاماً

2021/03/03 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعاعرب محافظ ذي قار وكالة عبد الغني الاسدي، اليوم الاربعاء، عن استغرابه من قصف جسر بالمحافظة عام 1991 ولم يعمر حتى الان، فيما اشار الى انه من غير المعقول ان يستشهد شباب طالبوا بابسط الحقوق.وقال الاسدي في بيان له خلال حديثه مع مدراء الدوائر والاقسام بديوان محافظة ذي قار، وتلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "انني أمتلك صلاحيات واسعة وأطالب بالعمل معي فوق الخطط المرسومة"، مبينا انه "من غير المعقول ان يستشهد شباب بعمر 16 عام لمجرد خروجهم للمطالبة بأبسط الحقوق".واضاف "استغرب من وجود جسر تم قصفه من قبل طائرات F16 من عام ١٩٩١ وإلى الان لم يُعمر رغم وجود الموازنات المالية المخصصة للمحافظة"

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