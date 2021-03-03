قاعدة عين الأسد.. وفاة متعاقد مدني بـ

2021/03/03 | 12:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي متعاقد مدني مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق جراء أزمة قلبية إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب البلاد.

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