إنطلاق عملية عسكرية في كركوك من عدة محاور

2021/03/03 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن قائد مركز العمليات المتقدم في محافظة كركوك الفريق الركن سعد حربية، اليوم الاربعاء، إنطلاق عملية عسكرية من عدة محاور.وقال حربية في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “عملية عسكرية كبيرة انطلقت من عدة محاور لتطهير ما تبقى من عناصر داعش في مناطق جنوب غرب كركوك”، موضحا ان “محاور العملية …

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