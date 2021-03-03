الإعلام الأمني تعلن إستهداف عين الأسد بـ10 صواريخ: عثرنا على منصة الإطلاق

2021/03/03 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، إستهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار والتي تضم قوات أمريكية بـ10 صواريخ، فيما أشارت الى العثور على منصة الإطلاق.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخنة منه، ان “10 صواريخ نوع كراد سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية، صباح اليوم، دون خسائر تذكر”، لافتة …

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