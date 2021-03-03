النزاهة تحذر الموظفين والمتقاعدين من عمليات نصب وإحتيال

2021/03/03 | 12:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذَّرت هيئة النزاهة، من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعة.وأعلنت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قامت بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالنصب والاحتيال أقدموا على استدراج بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين، وإيهامهم بمنح قروضٍ لا تتجاوز 5 ملايين …

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