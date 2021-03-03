المنافذ تحبط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية

2021/03/03 | 12:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية في ميناء جنوبي العراق بمعلومات من جهاز المخابرات.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تم إحباط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية مخبأة في ثلاث حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة جنوبي العراق”.وأشارت إلى أن “عملية احباط التهريب تمت […]

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