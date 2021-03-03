العثور على 10 براميل من مادة الـ C4 وتفكيك 70 عبوة.. نتائج أولية لعملية كركوك- صلاح الدين

2021/03/03 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

خلية الإعلام الأمني:

بعد أن شرعت وبتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، قطعات من الجيش العراقي المتمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين، وقوات الشرطة الاتحادية، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، والحشد الشعبي، ولوائين من القوات الخاصة، وقوة من فرقة الرد السريع، وقوة أخرى من الفرقة المدرعة التاسعة، والجهد الهندسي، بعد سلسلة الضربات التي وجهتها طائرات F_16 العراقية ، صباح اليوم ، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك، بعملية واسعة ومن عدة محاور لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي في هذه المناطق، أسفرت هذه العملية حتى ساعة إعداد هذا البيان عن تفكيك ٧٠ عبوة ناسفة وتدمير ٦ انفاق، والعثور على ١٠ براميل C4 وتدمير ٢٥ وكراً و٥ دراجات وزورقين، كما تم ضبط ٢٦ مسطرة تفجير، ومازالت العملية مستمرة.

يتبع.



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