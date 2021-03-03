2021/03/03 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام الأربعاء (3 آذار 2021)، على اتهام حزبه بالوقوف وراء محاولة اغتيال النائب الكردي غالب محمد.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتهامات الموجهة لحزبه بشأن وقوفه خلف الاعتداء الأخير على النائب غالب محمد هي اتهامات باطلة".

وأضاف، أن "الحادث وقع في السليمانية والديمقراطي ليس له نفوذ في تلك المحافظة، وهذه الأفعال ليست من عمل الديمقراطي لأنها أفعال عصابات".

وأوضح سلام، أن "الكثير من نواب المعارضة يعيشون في أربيل ويتكلمون كيفما يريدون ولاتوجد مضايقات أو اعتداءات بحقهم إطلاقا".

وأشار إلى أن "ماحدث يثبت هشاشة الأجهزة الأمنية في السليمانية، وأن جميع الاعتداءات تسجل ضد مجهول دون إعلان لنتائج التحقيق".

وكان النائب عن كتلة الأمل الكردستاني سركوت شمس الدين قد اتهم فصيلا داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه يقف خلف الاعتداء الأخير بحق النائب غالب محمد.

وكان النائب الكردي، قد تعرض الأسبوع الماضي، إلى محاولة اغتيال نفذها مجهولون بالسلاح الأبيض، بـ 10 طعنات، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالديمقراطي الكردستاني يرد على اتهام حزبه بمحاولة اغتيال نائب كردي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالديمقراطي الكردستاني يرد على اتهام حزبه بمحاولة اغتيال نائب كردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).