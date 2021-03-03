جنكي يرجح توصل حكومتي الإقليم والمركز إلى إتفاق شامل بخصوص المشكلات العالقة غدا الخميس

2021/03/03 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/رجح الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنكي توصل حكومتي الإقليم والمركز إلى إتفاق شامل بخصوص المشكلات العالقة غدا الخميس.وقال جنكي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام كردية أن هناك املا كبيرا في أن يتوصل الاقليم و المركز الى اتفاق غدا الخميس، مؤكدا ضرورة حل المشكلات العالقة طبقا للدستور./إنتهى

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