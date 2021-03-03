الطيران العراقي يوجه 10 ضربات لتنظيم

2021/03/03 | 12:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، بشن ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة النطاق بين محافظتي صلاح الدين وكركوك....

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