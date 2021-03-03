مراسل العالم يشرح تفاصيل استهداف قاعدة عين الأسد + فيديو

2021/03/03 | 12:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2021.03.03 – أكد مدير مكتب قناة العالم في بغداد أن استهداف قاعدة عين الأسد صباح اليوم إنما يثبت أن زمام المبادرة بات بيد فصائل المقاوم...

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