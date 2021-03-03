هيكي: الهجمات الصاروخية “الإرهابية” تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق

2021/03/03 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة عين الأسد في الأنبار التي تضم قوات للتحالف الدولي.

وذكر هيكي في تغريدة له على تويتر أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق لمحاربة تنظيم داعش بدعوة من الحكومة العراقية، مضيفا أن هذه الهجمات الصاروخية الإرهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق.

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