العراق: سقوط عدة صواريخ على قاعدة جوية تستضيف قوات أمريكية ودولية بمحافظة الأنبار

2021/03/03 | 12:40 - المصدر: فرانس 24

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قال مصدران أمنيان إن عدة صواريخ سقطت صباح الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار (غرب العراق) والتي تستضيف قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.



وأكدت مصادر أمنية غربية لفرانس برس أن الصواريخ هي من نوع "آرش" إيرانية الصنع وهي أكبر من الصواريخ التي عادة ما تستهدف مواقع غربية في البلاد.





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