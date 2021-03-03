مصدر يكشف الحصيلة الأولية للهجوم الصاروخي على 'عين الأسد'

2021/03/03 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بوفاة متعاقد مدني من قوات التحالف الدولي إثر سكتة قلبية، جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد.

وذكر المصدر في تصريح لـNRT عربية اليوم، 3 آذار 2021، ان "معظم الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد أصابت الجانب الأميركي منها".

وأشار إلى ان "متعاقدا مدنيا توفي بعد إصابته بسكتة قلبية جراء قصف قاعدة عين الاسد "، فيما أكد اصابة عدد من الجنود وموظفين عراقيين.

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