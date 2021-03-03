2021/03/03 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن بدء عملية التقليح ضد فايروس كورونا في عموم محافظة نينوى.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /ان "الكوادر الصحية في نينوى باشرت بعملية التقليح ضد فايروس كورونا بعد وصول 5000جرعة من اللقاح حصة محافظة نينوى ".واضاف " تم تلقيح اعداد من كوادر الجيش الابيض الملامسين وسيتم تلقيح فئة الاطفال وكبار السن في محافظة نينوى للحد من انتشار الفايروس المتحور "/انتهى

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