الاعلام الامني يعلن نتائج العملية الامنية الجارية في المنطقة المحصورة بين كركوك وصلاح الدين

2021/03/03 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن نتائج العملية الامنية الجارية في المنطقة المحصورة بين كركوك وصلاح الدين.وذكر بيان للخلية بعد أن شرعت وبتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، قطعات من الجيش العراقي المتمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين، وقوات الشرطة الاتحادية، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، والحشد الشعبي، ولواءين من القوات الخاصة، وقوة من فرقة الرد السريع، وقوة أخرى من الفرقة المدرعة التاسعة، والجهد الهندسي، نفذت سلسلة من الضربات التي وجهتها طائرات F_16 العراقية ، صباح اليوم ، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك، وبعملية واسعة ومن عدة محاور لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي في هذه المناطق، أسفرت هذه العملية حتى ساعة إعداد هذا البيان عن تفكيك ٧٠ عبوة ناسفة وتدمير ٦ انفاق، والعثور على ١٠ براميل C4 وتدمير ٢٥ وكراً و٥ دراجات وزورقين، كما تم ضبط ٢٦ مسطرة تفجير، ومازالت العملية مستمرة./انتهى9

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