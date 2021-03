العراق.. مقتل مدني بهجوم بصواريخ غراد على قاعدة عين الأسد

2021/03/03 | 13:05 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت عشرة صواريخ على الأقل الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في غرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.

وذكرت مصادر أمنية أن متعاقد مدني توفي بسكتة قلبية إثر الهجوم الصاروخي.

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m.



(Iraqi time).



Iraqi SF are leading the response & investigation.



Further information will be released as it becomes available.

— OIR Spokesman Col.



Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة الإرهابيين في العراق واين ماروتو في تغريدة "استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 آذار/مارس 2021 قرابة الساعة 7,20"، مضيفاً أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، علماً أن واشنطن غالباً ما تنسب الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة موالية لإيران.

"صواريخ إيرانية الصنع"

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الجيش الأميركي قوله إن "هجوما بعشرة صواريخ تم على قاعدة عين الأسد ولا تقارير عن إصابات".

بدورها، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ التي ضربت قاعدة عين الأسد هي من نوع "غراد".



فيما ذكرت مصادر أمنية غربية لفرانس برس أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد في غرب العراق، التي تضم قوات أميركية، الأربعاء، هي من نوع "آراش" إيرانية الصنع، وهي أكبر من الصواريخ التي عادة ما تستهدف مواقع غربية.

وأضافت مصادر من الشرطة العراقية أنه تم العثور على منصة إطلاق صواريخ في البغدادي بمحيط قاعدة عين الأسد.



وذكرت مصادر الشرطة احتراق الشاحنة التي كانت تحمل منصة الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأميركية إضافة إلى قوات عراقية وقوات من التحالف، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أميركية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل.

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الإذار للدخول إلى الملاجئ"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى اللحظة".

ودان السفير البريطاني لدى العراق "بشدة الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد"، مشيرا الى أن "قوات التحالف موجودة لمواجهة داعش بدعوة من بغداد".



وأضاف ان الهجمات الإرهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق.

وقبل نحو اسبوعين، استهدفت 4 صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد، التي تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين، مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.

وذكر الجيش العراقي أن أربعة صواريخ ضربت القاعدة.



وقال مسؤولو الأمن العراقيون في بادئ الأمر إن ثلاثة صواريخ ضربت القاعدة وأبلغوا رويترز بأن المتعاقد أصيب بجروح لا تهدد حياته.

واعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين.

وفي 15 فبراير، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأميركية الموجودة في مطار أربيل، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أميركي.

يذكر أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية، عدة هجمات صاروخية، استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، كما استُهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد مراراً خلال السنوات الأخيرة.

وغالباً ما تتجه أصابع الاتهام، على الرغم من عدم توقيف السلطات العراقية أي متورطين، إلى الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل مدني بهجوم بصواريخ غراد على قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل مدني بهجوم بصواريخ غراد على قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).