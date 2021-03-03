2021/03/03 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبكت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاربعاء، مع احد تجار السلاح المخدرات والقت القبض عليه شمالي بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العراقية تعلن عن "صيد ثمين" شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العراقية تعلن عن "صيد ثمين" شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).