الاطاحة بمنفذ اعتداء على منزل محامي في الخالص

2021/03/03 | 13:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في محافظة ديالى من الاطاحة بمنفذ الاعتداء على منزل احد المحامين في قضاء الخالص.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم مكافحة اجرام ديالى تمكنت من القاء القبض على منفذ الاعتداء المسلح على منزل احد المحامين العاملين ضمن قضاء الخالص”.وأشار قسم مكافحة الاجرام، الى …

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