اسعار الذهب تواصل الانخفاض في الاسواق العالمية

2021/03/03 | 13:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ يتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو الماضي عند 1706.70 دولار أمس الثلاثاء.ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1728.90 دولار للأونصة.ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع.واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب مستويات […]

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