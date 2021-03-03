هل يحقق برشلونة “ريمونتادا” أولى الليلة قبل لقاء سان جيرمان؟

2021/03/03 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يستضيف برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب “كامب نو”، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة حاسمة ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.ويدخل “البارسا” المباراة وهو يمني النفس في تعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد، بالفوز إيابا بفارق أكثر من هدفين للتأهل للمباراة النهائية.وما يدعو جماهير برشلونة للتفاؤل، هو أن […]

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