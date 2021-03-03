العدل تباشر بادارة الوثائق الوطنية الكترونيا

2021/03/03 | 13:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن مباشرتها بتنفيذ النظام الالكتروني لادارة الوثائق الوطنية الكترونيا.وقالت مديرة عام دائرة التخطيط العدلي في الوزارة منى متي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الملاكات البرمجية والهندسية للدائرة باشرت تطبيق نظام ادارة الوثائق الوطني”.وأضافت متي، أن “النظام دخل حيز الخدمة في مركز الوزارة حاليا وسيسمح من خلاله بتبادل الوثائق والكتب الرسمية بين مؤسسات الدولة الكترونيا”..وبينت متي انه “تم انشاء 18 حسابا على نظام ادارة الوثائق الوطني وشملت دوائر كتاب العدول والتنفيذ ورعاية القاصرين، وكذلك الدائرة القانونية والعلاقات العدلية والتخطيط العدلي ودائرة الوقائع العراقية وحقوق الانسان والدائرة الادارية والمالية، اضافة الى التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير، ومن المؤمل شمول الدوائر خارج مركز الوزارة بالنظام المذكور”.



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