بلا كرامة منذ أكثر من ألف عام - نادية خلوف

2021/03/03 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة" : شعار أراد السوريون من خلاله القول بأننا ماضون في الطريق، هذا يستفز الأسد ، وهذا أجمل مافي الشعار، لكن على الجهة الأخرى، و الجهة العملية حيث يقولون بأنّهم تجرأوا على الحلم، ولن يندموا على الكرامة -أي كأنّهم حصلوا على الكرامة – وهنا أسأل أين الكرامة؟ متى تحقّقت ؟ عندما تتحقق الكرامة سوف نقبّلها من جبينها.



الشعب السوري في الداخل شعب تحت النّار ، يعبث ا ......





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