الإعلام الأمني تكشف عن النتائج الأولية للعملية العسكرية بين صلاح الدين وكركوك

2021/03/03 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت خلية الإعلام الأمني، عن النتائج الأولية للعملية العسكرية التي انطلقت، اليوم الاربعاء، مستهدفة المناطق المحصورة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، مشيرة الى تدمير انفاق وأوكار للارهابيين وتفكيك عشرات العبوات الناسفة والمتفجرات.وجاء في بيان للخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد أن شرعت وبتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، قطعات من …

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