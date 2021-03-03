إحباط تهريب دراجات نارية في كمرك بوابة البصرة

2021/03/03 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكن موظفي كمرك بوابة البصرة، اليوم الأربعاء، من افشال محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “موظفي كمرك بوابة البصرة تمكنوا من احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة محملة داخل (٣) حاويات مخفية خلف اطارات مستعملة”.وبينت الهيئة العامة للكمارك، ان …

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