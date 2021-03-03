2021/03/03 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر امنية، اليوم الاربعاء، حقيقية الانتشار الامني الكثيف في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "الانتشار الامني للقوات حماية رئاسة الوزراء بالقرب من ساحة عباس بن فرناس وطريق المطار وانتشار الفرقة الخاصة على طريق الخضراء هي ممارسة امنية تنفذها القوات اعلاه استعداد لزيارة البابا المرتقبة".

يشار الى ان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، سيقوم بزيارة العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس آذار 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة الانتشار الامني الكثيف في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة الانتشار الامني الكثيف في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).