الهجوم الصاروخي على عين الأسد.. محللون يتحدثون عن

2021/03/03 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع قليلة على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمع عسكري في مطار أربيل (شمالي العراق) تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف، تعرضت اليوم الأربعاء، قاعدة عين الأسد الجوية، لهجوم صاروخي، حسبما أفادت قوات التحالف وقيادة العمليات المشتركة العراقية.

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