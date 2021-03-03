الصحة تدافع عن قرار الحظر: أعداد الإصابات كانت ستتجاوز 7 آلاف

2021/03/03 | 14:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، عدم إمكانية تحديد سقف زمني لرفع الحظر كليًا، لافتة إلى أن حظر التجوال أدى إلى استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعه "ألترا عراق"، إن "حظر التحوال أدى إلى استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا وعدم ارتفاع الإصابات"، مشيرًا إلى أن "تمديد حظر التجوال يأتي من أجل المصلحة العامة ويستند إلى الموقف الوبائي".

وأضاف، "لا يمكن تحديد سقف زمني لرفع الحظر كليًا، لأن ذلك يعتمد على الموقف الوبائي، وأن وزارة الصحة تجري تقييمًا كلّ أسبوعين للوباء وأعداد الإصابات"، مشيرًا إلى أن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا كانت سترتفع إلى أكثر من سبعة آلاف إصابة في اليوم الواحد لولا قرار حظر التجوال".

من جانب آخر أكد عبد الأمير وصول "50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الى العراق وسيتم توزيعها حسب النسب السكانية والفئات التي تم الإعلان عنها سابقًا، ومنها الكوادر الصحية والأجهزة الأمنية وأصحاب الأمراض المزمنة"، لافتًا إلى أن "العراق ليس البلد الوحيد الذي تأخر في الحصول على لقاح كورونا، إذ أن هناك أكثر من 120 دولة ما زالت تنتظر وصول اللقاح".

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