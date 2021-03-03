النجف: قفزة جديدة للحصيلة الوبائية ومؤشر الضحايا مستقر عند صفر وفيات

2021/03/03 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الاربعاء، عن تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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واشارت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2021)، إلى إجراء 2647 فحص مختبري لحالات مشتبه بها وأظهرت النتائج الآتية:

الإصابات الجديدة : 674

حالات الشفاء : 498

الوفيات : 0

(49) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:مجموع الاصابات الكلي : 34341مجموع حالات الشفاء : 27366مجموع الوفيات : 351مجموع الحالات تحت العلاج : 6624مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2989

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