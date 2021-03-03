2021/03/03 | 14:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 240 نادياً يعترضون على قانون الاندية الرياضية ويطالبون رئاسة مجلس النواب لسحبه وعدم التصويت عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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