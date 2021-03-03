'عبوة ناسفة' تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في الديوانية

2021/03/03 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة أستهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي ينقل معدات لوجستية على الطريق السريع قرب الديوانية"، مؤكدا وقوع اضرار بسيطة باحدى العجلات".ونفى المصدر وجود اي استهداف في المثنى".

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