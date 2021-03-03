2021/03/03 | 14:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة متهمين بـ “الإرهاب” في منطقة الأعظمية ببغداد.وقالت المديرية في بيان، انه “تعضيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشر والفوج الثاني لواء المشاة ٤٤ من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة راغبة خاتون ( الكم ) التابعة لقضاء الاعظمية في بغداد الرصافة”.وأضاف البيان، أن المعتقلين “هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة ارهابيين وسط بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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