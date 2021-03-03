وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية لفترة جديدة

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة.

وقال مصدر دبلوماسي عربي ان “وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد أحمد أبو الغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم”.

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