محافظة حلبجة.. ندوة عن نظام اللامركزية الادارية

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت جامعتا حلبجة وجيهان يوم الاربعاء، بمدينة السليمانية، ندوة تحت عنوان " دور تثبيت نظام اللامركزية الادارية في تطوير السلطات الذاتية في اقليم كوردستان"، بحضور نخبة من الاساتذة والاكاديميين.

وقالت الدكتور مهابا كامل رئيسة جامعة حلبجة في تصريح خاص لـPUKmedia: ان نظام اللامركزية الادارية من المواضيع الملحة في اقليم كوردستان ومن شأنه حل قسم كبير من المشاكل الادارية في المحافظات المختلفة، وخاصة معالجة تحديات محافظة حلبجة، بضمنها الايرادات وتوزيعها وحل مشاكل حلبجة.

واضافت: ان الندوة تقييم مسألة نظام اللامركزية الادارية، من خلال استاذة ومختصين واكادميين ومن ثم ترفع تقريرها الى ادارة وحكومة اقليم كوردستان، متمنين ان تشرع بتطبيق نظام اللامركزية الادارية.

PUKmedia خاص

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