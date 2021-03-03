محافظ اربيل يشكر تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الدكتور ريبوار اسماعيل مسؤول مركز تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، محافظ اربيل اوميد خوشناو والوفد المرافق له.

وخلال مؤتمر صحفي، رحب مسؤول مركز تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني، بمحافظ اربيل ، لافتا الى ضرورة توفير فرص العمل للجميع بدون تفريق وتوفير الاراضي لعوائل الشهداء.

من جانبه قال محافظ اربيل اوميد خوشناو: باسمي وباسم ادار محافظ اربيل ، نشكر مركز تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني، موضحا، انه يطمئن جميع الاطراف ان حكومة اربيل تعمل لخدمة شعب كوردستان بجميع مكوناته.

واضاف: نسعى كحكومة لادارة افضل وخدمة المواطنين، بدعم الاطراف السياسية، مشيرا الى انه يرغب بفتح صفحة جديدة لادارة مدينة اربيل ، بالعمل بحيادية.

PUKmedia خاص

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