2021/03/03 | 14:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عسكري عراقي: قوات "حلف الأطلسي" للتدريب وليست للمهام القتالية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول عسكري عراقي: قوات "حلف الأطلسي" للتدريب وليست للمهام القتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).